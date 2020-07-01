Пушков рассказал, почему Зеленский «забился в угол»

https://static.news.ru/photo/8d826efc-bc04-11ea-abf6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский оказался слабым и нерешительным. По его словам, свидетельством этого является нерешительность политика, которая проявилась в ситуации с уголовным преследованием экс-президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актёрствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: «Я — ваш приговор!». Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол, — написал сенатор в Telegram.

Пушков отметил, что нынешнее поведение Зеленского говорит о его несостоятельности как политика, от которого требуются действия, а украинский президент на них, похоже, не способен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пётр Порошенко в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения предложил нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой не откладывать его арест. По мнению политика, пусть его судят, если есть за что, а если нет, то власти должны принести свои извинения.