Пушков назвал выгодным для США падение европейской экономики

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков назвал выгодным для Соединенных Штатов падение Европы и ее экономики. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале статью Wall Street Journal о массовом переезде в США европейских компаний, которые таким образом спасаются от энергетического кризиса.

США, блокируя любой диалог Европы с Россией, сознательно ослабляют Европу, чтобы поставить ее в зависимость, считает политик.

Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т. н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала, — написал Пушков.

Еще одним подтверждением выгоды для США от ослабления европейской экономики является отказ Вашингтона увеличить поставки нефти и газа в Европу. Сенатор сыронизировал, что американцы считают, что раз европейцы вводили санкции, пусть сами и разбираются. Он назвал данное решение производителей нефти и газа в США «американской логикой».

Ранее сообщалось, что европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа, высоких цен на энергоносители и антироссийских санкций. Предприятиям приходится сокращать объемы выпуска азотных удобрений, для производства которых используют природный газ.