Пушков назвал пустой угрозой заявления Киева о «развороте на Китай»

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «развороте» Киева на Китай. Сенатор в своём Telegram-канале назвал слова украинского советника пустой угрозой.

Арестович ранее утверждал, что Украина возьмёт курс на сближение с Китаем, если страны Запада будут вынуждать её выполнять Минские соглашения.

Дело в том, что Украина генетически неспособна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику, — говорится в сообщении Пушкова.

Он добавил, что подобные заявления показывают, что украинские элиты не способны быть самостоятельными и только хотят «присосаться» к одному из центров силы.

При этом, однако, эта угроза неосуществима. Китай с его жёсткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение между ценой и качеством не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая «угроза», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее стало известно, что Украина не станет имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в её нынешнем виде. При этом ни США, ни другие страны Запада не имеют механизмов принудить её к этому, заявил Арестович. По его мнению, Киев может спокойно игнорировать мнение «западных партнёров».