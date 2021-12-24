Псаки назвала предложение России по безопасности, не устроившее США

США не готовы согласиться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые касаются НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что есть положения, которые Вашингтон даже не рассматривает. Об этом сообщает РБК.

Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет, — рассказала Псаки.

Глава пресс-службы Белого дома отметила, что переговоры с Россией являются оптимальным путём урегулирования разногласий. Она также согласилась с заявлением президента России Владимира Путина о том, что самый верный путь в этой ситуации — это переговоры.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ноябре самолёты США доставили на Украину химическое оружие в металлических колбах. При этом, по его словам, «антидот» к химоружию доставили в киевский аэропорт Борисполь в октябре.

Известно, что представители американских ЧВК тренируют украинский спецназ. По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, американцы планируют провокацию с применением химических веществ в Донбассе.