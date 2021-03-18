«Провоцировали на конфликт»: Китай жёстко ответил на агрессию американцев

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В Китае не стали спускать с рук американцам агрессивное поведение на переговорах в Анкоридже (Аляска). Пекин обвинил США в нарушении протокола в ходе встречи высокого уровня и в неподобающем обращении с гостями.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, сославшись на представителя делегации КНР на переговорах, во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен повёл себя недружелюбно, вышел за рамки отведённого для речи времени. Он зачем-то начал атаковать китайскую делегацию обвинениями в адрес внешней и внутренней политики страны.

Американская сторона во время вступительного слова резко вышла за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт, — сказано в сообщении телеканала.

Представитель делегации КНР подчеркнул, что речь, которую выдали американские дипломаты, — «это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу».

Главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Китая Ван И вынуждены были защищаться, они достаточно резко ответили на выпады американцев, в связи с чем разразился скандал.

Ранее издание Politico сообщило, что переговоры на Аляске начались «словесной войной». Дело в том, что член делегации от США заявил, что именно Китай якобы прислал своих дипломатов «с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела».