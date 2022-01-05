Недовольные штурмуют акиматы в Актобе, Костанае, Семее и Атырау

Пока в Алма-Ате горит здание местной администрации и прокуратуры, толпы протестующих пытаются взять штурмом здания городских администраций (акиматы) в ряде крупных городов Казахстана. Беспорядки сопровождаются взрывами светошумовых гранат, криками и столкновениями с полицией. Появились кадры, как протестующие из Актобе, Костаная и Атырау пытаются противодействовать силовикам. Аким Костаная вышел к народу, чтобы выслушать требования. Также митингующие пытаются захватить акимат в Семее, который располагается в «русской» части Казахстана.

Протестующие напротив здания городской администрации в городе Актобе, что находится в Актюбинской области на западе Казахстана, продолжают столкновения с полицией. В Сети появилось видео, как в результате беспорядков в Актобе мужчине оторвало часть ноги. Полиция также использует водные пушки для сдерживания толпы.

В Атырау протестующие также не оставляют попытки захватить здание акимата. На кадрах видно, как напротив входа в здание акимата взрываются светошумовые гранаты, которые сдерживают протестующих.

Не прекращаются столкновения с силовиками и в Костанае, что на севере-западе Казахстана. На кадрах видно, как толпе удалось пробиться сквозь ограждения полицейских. По сообщениям, видео с прорывом через полицейскую блокаду было снято также вблизи акимата.

Позже аким Костаная вышел к народу, чтобы услышать их требования.

В городе Семей, располагающемся в «русской» части Казахстана, также протестующие штурмуют здание акимата. Здание обнесено колючей проволокой.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях. В данный момент протестами охвачены почти все крупных города Казахстана. Режим ЧП введён в Нур-Султане, Алма-Ате и других крупных субъектах.