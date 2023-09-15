Принц Гарри отметил 39-летие в пивоварне в компании друзей и Меган Маркл

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри отпраздновал свой 39-й день рождения в баре-пивоварне Im Goldenen Kessel в Дюссельдорфе, выпив шесть кружек пива и закусив сосисками, пишет Daily Mail. На вечеринке наследника британского престола сопровождала жена Меган Маркл и компания друзей. Персонал бара признался, что члены королевской семьи заказывали картофельное пюре, тушеную капусту, шницель по-венски и оставили «щедрые чаевые».

Посетителей ресторана попросили не фотографировать знаменитых гостей, но некоторые из них уже поделились впечатлениями с прессой. Многие видели, как Гарри был растроган, когда в конце вечера ему принести праздничный торт из белого шоколада от заведения. Также они с Меган сфотографировались с владелицей ресторана Теей Унгерманн и метрдотелем Фрэнком Вакерсом, который проработал в ресторане 38 лет, — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что Гарри и его компания заняли два столика в ресторане, который является частью пивоварни Schumacher. Принц заказал венский шницель, свиную рульку, сосиски и тарелки с жарким и картофельным пюре. Средний счет в заведении составляет всего €50 на человека. В конце вечера Гарри оплатил счет за всю компанию и оставил большие чаевые персоналу, сообщает Daily Mail.

Ранее принц Гарри заявил, что отец Карл III никогда не обсуждал его психологическую травму, связанную со смертью матери, принцессы Дианы. Наследник британского престола рассказал об этом в вышедшем на платформе Netflix документальном сериале «Сердце непобежденного». Гарри также сообщил, что семья не оказала ему помощь после возвращения с военной службы в Афганистане в 2008 году. Он обращался к психотерапевту, чтобы справиться с душевной болью.