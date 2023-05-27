Президента Грузии обвинили в нежелании дружить с соседями Глава Georgian Airways обвинил Зурабишвили в том, что она не стремится дружить с соседями

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стремится дружить с соседями, в частности с Россией, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что из-за такой политики она может стать персоной нон грата в собственной стране.

Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией, — сказал он.

Зурабишвили ранее объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за рейсов в Россию. Политик призвала граждан тоже перестать пользоваться услугами перевозчика и назвала возобновление прямого авиасообщения неприемлемым для большинства грузин.

Помимо этого, она раскритиковала слова депутата грузинского парламента Ираклия Кобахидзе о том, что с приближением туристического сезона в стране начнется новая волна ксенофобской кампании. Президент заявила, что не позволит ему критиковать грузинский народ, который почти полгода принимает мигрантов из России.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у ряда грузинских активистов.