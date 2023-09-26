Президента зарубежного футбольного клуба застрелили после неудачного матча Главу ФК «Тигрес» Паеса убили на улице после проигрыша команды

Фото: tigres.com.mx

Эдгар Паес

Президента колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса застрелили во время возвращения домой после матча в рамках чемпионата страны, сообщается в Twitter (X) команды. Известно, что матч закончился поражением «Тигреса». Команда проиграла со счетом 2:3.

В сообщении уточняется, что 63-летний президент ФК направлялся домой на машине с дочерью. С автомобилем поравнялись двое неизвестных на мотоцикле, после чего произвели несколько выстрелов в тренера. Паесу повредили грудь, шею и голову. Глава ФК скончался по приезде в больницу.

Паес являлся президентом «Тигреса» уже более восьми лет. При нем команда добилась наибольшего успеха в своей истории. Так, уже в 2016 году она вышла в элитный дивизион. В текущем футбольном сезоне результаты «Тигреса» снизились.

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