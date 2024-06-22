Президент Венесуэлы предупредил о возможном госперевороте в стране Мадуро: правые оппозиционеры Гонсалес и Маркес готовят госпереворот в Венесуэле

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Представители правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес ведут подготовку государственного переворота в Венесуэле, заявил на массовом митинге в штате Монагас глава страны Николас Мадуро, передает Venezolana de Televisión. Президент призвал граждан поддерживать максимальное единство и мобилизацию.

Эти секторы пытаются устроить переворот в любой момент <...>. У меня есть доказательства, и я говорю народу, что при любых обстоятельствах надо сохранять стальные нервы, поддерживать максимальное единство и мобилизацию, — подчеркнул венесуэльский лидер.

Как напомнил Мадуро, Гонсалес и Маркес не подписали Договор о признании результатов предстоящих президентских выборов 28 июля 2024 года. При этом они рассчитывают объявить о мошенничестве на голосовании, чтобы спровоцировать беспорядки, констатировал глава Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что на Николаса Мадуро было совершено покушение. Попытка была успешно предотвращена, уточнил президент. Инцидент произошел на митинге, который проходил на площади имени Диего Ибарра в Каракасе по случаю внесения кандидатуры венесуэльского лидера в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года. Злоумышленников задержали во время марша сторонников главы страны.