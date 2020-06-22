Президент Узбекистана приедет на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/9b61b3d6-b4af-11ea-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила пресс-служба президента Узбекистана.

23-24 июня этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

В первый день визита президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев проведут переговоры по сотрудничеству двух стран. Во второй день запланировано участие лидера Узбекистана в торжественном мероприятии.

Российские власти приняли решение перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад пройдёт 24 июня. Именно в этот день в Москве прошёл первый парад Победы в 1945 году. В мероприятии будут участвовать военнослужащие из Узбекистана, которые прибыли в Москву.

NEWS.ru писал, что в параде примет участие делегация из Венесуэлы во главе с министром этой страны Хорхе Арреасой. На парад отказались приезжать президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, премьер Японии Синдзо Абэ, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Азербайджана Ильхам Алиев, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других политиков.

Приглашение на парад приняли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мероприятиях также будет участвовать глава Белоруссии Александр Лукашенко.