Президент Сербии обсудил вакцину от COVID-19 с Дмитрием Медведевым

https://static.news.ru/photo/e76284bc-139c-11eb-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры по видеосвязи с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Стороны обсудили двусторонние отношения Москвы и Белграда и необходимость вакцинации населения против коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.

Собеседники подтвердили «очень хорошие отношения Сербии и России во всех сферах сотрудничества». Медведев и Вучич коснулись темы коронавирусного кризиса и обозначили направления партнёрства двух стран по этому вопросу. Вучич поблагодарил зампредседателя Совбеза РФ за поддержку, которая Москва оказала Белграду в период, когда в сербской системе здравоохранения сложилась критическая ситуация.

Медведев в разговоре поприветствовал политику Сербии, которая «ведёт себя как независимая страна». Политики договорились встретиться лично «сразу после совместной победы над коронавирусом».

Ранее президент Сербии заявил, что его страна никогда не будет вводить санкции против России, даже если на Белград будет оказываться политическое давление. Как писал NEWS.ru, Вучич также пообещал, что Сербия будет защищать свои территории, не вступая в какие-либо военные структуры. По его словам, республика собирается придерживаться военного нейтралитета.