Если, как говорят, первой жертвой войны становится правда, то второй вполне может быть качественная медицинская помощь, которая в современном мире ценится чрезвычайно высоко.

Семьи, спасающиеся от конфликта или находящиеся сейчас на охваченной им территории, знают: медицинская помощь — редкая и ценная привилегия для зон военных действий. Там, где, наводя ужас, свистят пули и рвутся снаряды, работающее медучреждение выглядит спасительным оазисом. Но с высокой долей вероятности можно утверждать, что его сотрудники выбились из сил, а медикаментов и материалов не хватает.

Такой дефицит медицинской помощи делает неотвратимым распространением COVID-19 в зонах конфликтов. Это серьёзная угроза для жизни в тех местах, где в людях часто видят безымянных и безликих чужаков. Но моя организация помогает реальным людям, реальным семьям, она знает этих людей, которые в страхе ждут безжалостной бури.

Мне как президенту Международного Комитета Красного Креста доводилось видеть крайне тяжёлые ситуации, в которых оказываются жертвы войны. Мы кормим голодающих. Мы выслушиваем тех, кто пережил сексуальное насилие. Мы собираем вместе разлученные семьи, мы залечиваем уродливые раны, оставленные войной.

Словом, мы видим худшие проявления того, что может происходить в мире. Поэтому я хотел бы, чтобы мировые лидеры и правительства прислушались к тому, что я скажу: мне страшно.

Мне страшно, потому что COVID-19 — серьёзнейшее испытание на прочность для высокоразвитых систем здравоохранения стран мира.

Мне страшно, когда я думаю, что COVID-19, распространяясь по миру, дойдёт до тюрем со скудным финансированием и заболевание там станет массовым, принимая во внимание и без того плохое состояние здоровья заключённых и низкий потенциал медицинских служб.

Мне страшно, когда я думаю, что COVID-19 может прийти в самые перенаселённые лагери беженцев и ненадёжные временные убежища, где соблюдение дистанции невозможно, а медицинские ресурсы скудны.

Для находящихся там детей, их родителей и особенно бабушек и дедушек угроза COVID-19 уже очень скоро станет реальностью, а надеяться они могут только на себя. Поэтому я призываю государства и гуманитарные организации, такие как моя, сделать всё возможное для оказания помощи этим самым уязвимым людям.

Эта необходимость назревала уже давно. Сегодня оказание помощи тем, кто менее всего способен защитить себя от болезни, является нравственным и политическим императивом, даже — или, скорее, особенно — во время глобального кризиса в области здравоохранения, оказывающего разрушительное социально-экономическое воздействие на общество. Мы можем и должны облегчить страдания тех, кто меньше всего способен противостоять этой болезни.

По данным исследования 2016 года, проведённого корпорацией RAND, Афганистан, Гаити, Йемен и 22 государства Африки входят в число стран, наиболее уязвимых с точки зрения распространения инфекционных заболеваний.

Сейчас МККК проводит работу по масштабной переориентации своей деятельности по оказанию помощи, чтобы адаптироваться к реалиям пандемии. В медицинских учреждениях, функционирование которых мы поддерживаем в Сирии, Сомали и Ираке, мы наращиваем запасы основных жизненно важных материалов, ведём работу по усилению мер профилактики и контроля инфекционных заболеваний.

В местах содержания под стражей более чем 50 стран МККК вместе с органами власти осуществляет работу по проведению более действенных медицинских обследований новоприбывших, посетителей, охранников и работников служб доставки, а также по применению профилактических мер в их отношении. Мы также оказываем поддержку в проведении дезинфекции и предоставляем средства гигиены. Мы видели, как подобные меры предотвратили распространение холеры и лихорадки Эбола в таких странах, как Гвинея, Либерия и Демократическая Республика Конго. То же самое мы должны предпринять и в отношении COVID-19.

Это критически важные шаги, которые нужно сделать прямо сейчас. Но есть ещё один критически важный шаг: МККК и другие организации должны продолжать работу, не связанную с COVID-19. Например, в больницы в Южном Судане, которым мы оказываем поддержку, в последние недели поступили 145 пациентов с огнестрельными ранениями. Им тоже надо помочь.

Печальная реальность заключается в том, что для людей, которые страдают от конфликтов, COVID-19 может оказаться просто ещё одной смертельной угрозой. Генеральный секретарь ООН с полным основанием призвал к прекращению огня по всему миру. Нужно дать гуманитарным работникам все возможности для противодействия сегодняшней пандемии.

Работа по двум направлениям — конфликты и COVID-19 — связана с гораздо более серьёзными трудностями из-за принятия жизненно необходимых мер по сдерживанию пандемии. Из-за ограничений на передвижение невозможно собирать гуманитарную помощь, заблокирован въезд в страны для наших сотрудников, затруднена доставка грузов. Мы постараемся преодолеть эти трудности, но просим ответственных лиц делать исключение для медицинских и гуманитарных работников.



Если оказание помощи — нравственный императив, то правительства, другие вооружённые акторы в зонах конфликтов должны обеспечивать сохранение необходимых условий для осуществления нейтральной и беспристрастной гуманитарной деятельности, а не обременять занятых в ней людей инструкциями и ограничениями. Все должны защищать человеческое достоинство, не допускать маргинализации, исключения из социума, стигматизации.

Мне страшно из-за того, что удар, который COVID нанесёт по самым уязвимым людям мира, будет таким жестоким. Времени остаётся мало, но мы должны работать сообща, чтобы насколько возможно облегчить те страдания, которые принесёт будущее. Правительства, воюющие стороны и органы власти, услышьте нас. Вирусы не знают границ. Если меры помощи заключённым и беженцам окажутся недостаточными, как и выделяемые в этих целях ресурсы, последствия для всего мира могут стать трагическими.

Автор — президент МККК Петер Маурер