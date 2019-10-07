https://static.news.ru/photo/50a6c7d8-e91b-11e9-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Никос Анастасиадис Фото: Mark Joseph Sullivanamark J Sull/Global Look Press

Президент Кипра Никос Анастасиадис приедет в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом проинформировал председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, прибывший в республику с целью открытия паломнического пути Россия — Кипр — Святая земля.

По его словам, о предстоящем визите он узнал от самого Анастасиадиса на встрече с главой островного государства.

Он подписал письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором сказано, что он обязательно будет у нас 9 мая на День Победы, — цитирует Степашина ТАСС .

По его словам, Анастасиадис также поблагодарил главу российского государства за поддержку, которую Россия оказывает Кипру на международной арене.

Президент республики также поддержал инициативу открытия паломнического пути из России на Святую землю, который будет проходить через территорию Кипра, сообщил Степашин.

Как писал News.ru, участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Дня Победы уже подтвердили главы более чем 20 государств, среди которых Франция, Чехия, Куба, Сербия, Венесуэла и Индия. Президент США Дональд Трамп с решением пока не определился.