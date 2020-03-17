Президент Ирака Бархам Салех утвердил бывшего губернатора провинции Наджаф Аднана аз-Зурфи на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило государственное телевидение.
В феврале в Ираке прошли протесты после того, как глава государства утвердил премьером занимавшего ранее должность министра связи Мухаммеда Алауи. Назначение Салехом нового председателя правительства стало результатом договорённости между враждующими сторонами в руководстве страны.
Бывший премьер Абдель Махди подал в отставку на фоне антиправительственных выступлений. Парламент утвердил отставку 1 декабря 2019 года, писал NEWS.ru.
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