https://static.news.ru/photo/776e28a2-6832-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Аднан аз-Зурфи Фото: AlzurufiAdnan/twitter.com

Президент Ирака Бархам Салех утвердил бывшего губернатора провинции Наджаф Аднана аз-Зурфи на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило государственное телевидение.

В феврале в Ираке прошли протесты после того, как глава государства утвердил премьером занимавшего ранее должность министра связи Мухаммеда Алауи. Назначение Салехом нового председателя правительства стало результатом договорённости между враждующими сторонами в руководстве страны.

Бывший премьер Абдель Махди подал в отставку на фоне антиправительственных выступлений. Парламент утвердил отставку 1 декабря 2019 года, писал NEWS.ru.