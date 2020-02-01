https://static.news.ru/photo/7f6f11dc-4506-11ea-b853-fa163e074e61_660.jpg Бархам Салех Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирака Бархам Салех в субботу, 1 февраля, утвердил выдвинутую парламентом кандидатуру Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство.

Об этом сообщает ТАСС. Алауи ранее занимал пост министра коммуникаций. Бывший премьер Абдель Махди подал в отставку на фоне не затихающих уже несколько месяцев антиправительственных выступлений. Парламент утвердил отставку 1 декабря 2019 года.

Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года. Как сообщал NEWS.ru, к декабрю в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и провести перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов. Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила — протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.