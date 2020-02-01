Президент Ирака Бархам Салех в субботу, 1 февраля, утвердил выдвинутую парламентом кандидатуру Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство.
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Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года. Как сообщал NEWS.ru, к декабрю в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и провести перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов. Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила — протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.
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