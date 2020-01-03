https://static.news.ru/photo/6c357b8e-3065-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Salome Zourabichvili/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выпустила новый акт помилования, сняв мораторий на эту процедуру. Она была заморожена в середине сентября из-за несогласия общественности с выпуском на свободу двух преступников.

Речь идёт об Аслане Бежанидзе и Рамазе Девадзе. Первый был признан виновным в убийстве известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе. Второй — в убийстве полицейского. После волны народного негодования правящая партия решила внести коррективы в процедуру помилования. Пока этот механизм разрабатывали, в стране действовал соответствующий мораторий.

С учётом всех новых критериев помилования и обстоятельств, в том числе настроений пострадавших людей, был принят сегодняшний акт помилования. Он подразумевает помилование пяти человек. Я должна подчеркнуть, что новый список, как и в прошлом году, был сформирован под мою личную ответственность, — сказала Зурабишвили на брифинге.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе сообщил, что плебисцит по переходу со смешанной на мажоритарную систему парламентских выборов в стране пройдёт в 2020-м или 2021 году.