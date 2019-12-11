https://static.news.ru/photo/893ce1c4-1be6-11ea-9e80-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Zhao Yan/Xinhua/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару отреагировал на высказывания активистки из Швеции Греты Тунберг о расстреле двух лидеров племени гуажажара. Глава государства назвал европейского подростка «отродьем» и заявил, что не понимает интереса СМИ к её словам.

Тунберг, в свою очередь, не оставила без внимания оскорбление со стороны бразильского президента. Теперь в профайле активистки на странице в Twitter есть слово «отродье».

Примечательно, что описание в социальной сети Грета Тунберг меняет не впервые. До этого она оставила в разделе «О себе» статус «добрая, но плохо информированная девочка». Так шведку называл президент России Владимир Путин, напоминает сайт телеканала «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий британской программы для автолюбителей The Grand Tour Джереми Кларксон назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «идиоткой».