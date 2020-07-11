Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на слухи о беременности от него

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о беременности от своего шефа. Заявление она сделала в Instagram.
Каждый фейк имеет своё имя. На канале «24» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идёт об информации, — сказала Мендель и призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».
В упомянутой Мендель публикации речь идёт о том, что слухи о её беременности от Зеленского — фейк.
О том, что Мендель беременна от Зеленского, в Facebook намекнул основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук.
Нынешнему главе украинского государства 42 года. 17 лет из них он состоит в браке. С женой Еленой у него двое детей: дочери 16 лет, сыну — 7. В интервью Владимир Зеленский не раз говорил, что любит и восхищается своей избранницей.
Пресс-секретарю президента 33 года, она бывший журналист. Госдолжность Юлия Мендель получила год назад, выиграв публичный конкурс.
Ранее NEWS.ru писал, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о статусе первой леди страны, о новых обязанностях и возможностях в интервью украинскому Vogue.