Мир

Пресс-секретарь Зеленского отреагировала на слухи о беременности от него

18:17, 11 июля 2020 18
Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о беременности от своего шефа. Заявление она сделала в Instagram.

Каждый фейк имеет своё имя. На канале «24» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идёт об информации, — сказала Мендель и призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾Ð¶ÐµÐ½ Ð¤ÐµÐ¹Ðº Ð¼Ð°Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑÐ¼âÑ. ÐÐ° ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ñ 24 Ð²Ð¸Ð¹ÑÐ»Ð° ÑÑÐ°ÑÑÑ Ð· ÑÐ¼ÐµÐ½Ð°Ð¼Ð¸ ÑÐ¾Ð¿-ÑÐµÐ¹ÐºÐ¾ÑÐ²Ð¾ÑÑÑÐ² ÑÐ¾ÐºÑ. Ð§Ð¸ÑÐ°Ð¹ÑÐµ, Ð´ÑÐ¼Ð°Ð¹ÑÐµ Ñ Ð¿Ð°Ð¼âÑÑÐ°Ð¹ÑÐµ: ÐÐ¸ - ÑÐµ, ÑÐ¾ Ð²Ð¸ ÑÐ¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÑÑÐµ. ÐÑÐ¾Ð±Ð»Ð¸Ð²Ð¾, ÐºÐ¾Ð»Ð¸ Ð¹Ð´ÐµÑÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾ ÑÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÑÑ. ÐÐ¾Ð²Ð°Ð¶Ð°Ð¹ÑÐµ ÑÐ½ÑÐ¸Ñ Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ðµ - Ð¿Ð¾Ð²Ð°Ð¶Ð°Ð¹ÑÐµ ÑÐµÐ±Ðµ. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

В упомянутой Мендель публикации речь идёт о том, что слухи о её беременности от Зеленского — фейк.

О том, что Мендель беременна от Зеленского, в Facebook намекнул основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук.

Нынешнему главе украинского государства 42 года. 17 лет из них он состоит в браке. С женой Еленой у него двое детей: дочери 16 лет, сыну — 7. В интервью Владимир Зеленский не раз говорил, что любит и восхищается своей избранницей.

Пресс-секретарю президента 33 года, она бывший журналист. Госдолжность Юлия Мендель получила год назад, выиграв публичный конкурс.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о статусе первой леди страны, о новых обязанностях и возможностях в интервью украинскому Vogue. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях