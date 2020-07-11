Премьер-министр Мали сообщил о намерении создать новое правительство

https://static.news.ru/photo/87b5252c-c3a3-11ea-92d2-fa163e074e61_660.jpg Бубу Сиссе Фото: Julien Mattia/Global Look Press

Премьер-министр Мали Бубу Сиссе выступил с заявлением. По его словам, в ближайшее время в стране будет сформировано новое правительство для решения задач.

Очень быстро будет сформировано правительство открытого взаимодействия. И президент, и я по-прежнему открыты для диалога. Очень скоро я создам команду с целью дать решительный ответ на вызовы времени, — цитирует его ТАСС.

Своё заявление Сиссе сделал во время посещения одной из больниц страны. В ней находятся пострадавшие из-за беспорядков в столице, которые начались 10 июля 2020 года. Антиправительственная демонстрация была организована оппозиционной структурой. Во главе стоял имам Махмуд Дико. Его сторонники требовали создания переходного правительства. Полиции удалось задержать трёх организаторов.

Однако власти страны намерены решать проблемы в мирном ключе. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил о готовности поддержать диалог для достижения мира и согласия.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон «обнулил» правительство. Он отправил в отставку премьер-министра страны Эдуара Филиппа.