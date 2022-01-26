Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что премьер уже перешёл на удалённый режим работы, болезнь протекает бессимптомно.

Премьер-министр Армении сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Никол Пашинян в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов, — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал «не париться» людям в том случае, если у них обнаружили коронавирус. По его словам, молодёжи не о чем переживать, сообщила пресс-служба главы государства. Глава республики отметил, что пора уже заканчивать пандемию, поскольку «международные жулики» вывернули белорусам карманы настолько, что там уже ничего не осталось.

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что в случае заражения штаммом «омикрон» коронавируса следует исключить применение антибиотиков. Он отметил, что международный опыт говорит о более лёгком, в сравнении с «дельтой», протекании болезни при заражении штаммом «омикрон».