Представитель Конгресса США призвала исключить Турцию из НАТО

https://static.news.ru/photo/49ca1920-124f-11eb-b1f8-fa163e074e61_660.jpg Тулси Габбард Фото: Jeff J. Newman/Global Look Press

Член палаты представителей и бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из НАТО. Политик представила резолюцию, в которой осуждаются атаки Турции на военные силы США.

Также Турция должна быть исключена из НАТО из-за поддержки Анкарой Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе, говорится в резолюции, представленной в палате представителей Конгресса США республиканкой Тулси Габбард.

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе позволила предотвратить вовлечение в него новых участников. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку делегацию во главе со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.