Правозащитники: Мадуро использует пандемию для борьбы с инакомыслием

https://static.news.ru/photo/8194eab4-e9f6-11ea-b7e3-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Venezuela's Presidency/Handout via Xinhua/Global Look Press

Власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро используют пандемию коронавируса в качестве предлога для подавления инакомыслия и борьбы с критикой в свой адрес. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

По её данным, десятки журналистов, медработников, адвокатов по правам человека и оппозиционных политиков преследуются властями за критику действий правительства республики, направленных на борьбу с пандемией. Многие из них подверглись физическому насилию, «граничащему с пытками». С марта по июнь зафиксировано свыше 160 таких случаев. В HRW пояснили, что проверили ряд из них с помощью интервью с пострадавшими, а также сослались на венесуэльские СМИ и местных правозащитников.

Глава американского отделения HRW Хосе Мигель Виванко заявил, что сегодня в Венесуэле нельзя критиковать власти даже в соцсетях и мессенджерах, не опасаясь преследований.

Чрезвычайное положение придало смелости силам безопасности и вооружённым проправительственным группировкам, которые уже имеют опыт применения пыток и внесудебных казней, чтобы они стали ещё более жёсткими в отношении венесуэльцев, — цитирует его издание Independent.

Власти республики, в свою очередь, отвергают подобные обвинения. Критику правозащитников они расценивают как вмешательство во внутренние дела страны, «возглавляемое США».

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Венесуэле выявлено свыше 43,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали 366 человек. В марте власти ввели чрезвычайное положение, ограничили поездки внутри страны и запретили коммерческие авиаперелёты.

Ранее NEWs.ru писал, что Мадуро заявил о готовности арестовать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По словам венесуэльского лидера, у него «не дрогнет рука», когда суд и прокуратура страны вынесут соответствующее решение.