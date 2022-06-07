«Правда начала колоть глаза»: Журова ответила главе МИД Италии В Госдуме ответили на критику главой МИД Италии слов Медведева

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о врагах России. Она заявила NEWS.ru, что у экс-президента не выдержали нервы из-за постоянного передёргивания фактов западными политиками.

Я думаю Дмитрий Анатольевич потому и написал этот пост, что просто невозможно стало все это терпеть, как говориться довели и это чувствуется в том, как Медведев жестко дал оценку происходящему в мире. И про высказывание главы МИД Италии, я могу сказать только одно, то что правда начала колоть им глаза, — заявила она.

В качества примера «передергивания», Журова привела высказывания ряда итальянских депутатов, о том, что это якобы Россия устроила трагедию в Доме профсоюзов Одессы в мае 2014 года.

2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения участников Евромайдана и футбольных «ультрас» с активистами Антимайдана. Последние укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён националистами. Жертвами тех событий стали 48 человек, большинство из которых погибли от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали свыше 250 человек.

Ранее Медведев назвал врагов России ублдками и выродками и объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России.