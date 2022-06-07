Депутат Госдумы Светлана Журова ответила министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о врагах России. Она заявила NEWS.ru, что у экс-президента не выдержали нервы из-за постоянного передёргивания фактов западными политиками.
Я думаю Дмитрий Анатольевич потому и написал этот пост, что просто невозможно стало все это терпеть, как говориться довели и это чувствуется в том, как Медведев жестко дал оценку происходящему в мире. И про высказывание главы МИД Италии, я могу сказать только одно, то что правда начала колоть им глаза, — заявила она.
В качества примера «передергивания», Журова привела высказывания ряда итальянских депутатов, о том, что это якобы Россия устроила трагедию в Доме профсоюзов Одессы в мае 2014 года.
2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения участников Евромайдана и футбольных «ультрас» с активистами Антимайдана. Последние укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжён националистами. Жертвами тех событий стали 48 человек, большинство из которых погибли от ожогов и отравления угарным газом. Пострадали свыше 250 человек.
Ранее Медведев назвал врагов России ублдками и выродками и объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России.