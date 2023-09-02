Появилось видео ударов по ВСУ дронами-камикадзе на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показано нанесение ударов по военнослужащим ВСУ с помощью дронов-камикадзе. По информации журналиста, кадры были сделаны на Артемовском направлении.

На видео видно, как беспилотник направляется к цели. Дрон атакует украинских военных, которые, предположительно, складируют боеприпасы в укрытии. После этого на кадрах с другого дрона показано нанесение удара. Далее показан сброс гранат с БПЛА по остаткам живой силы.

Военкор пишет, что противника атаковали военнослужащие 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ.

1 сентября начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев рассказал, что FPV-дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР. По словам Астафьева, российская авиация также ударила по четырем пунктам временной дислокации украинских войск.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат и бронетехники ВСУ с помощью FPV-дронов. На кадрах видно, как барражирующие снаряды бойцов батальона имени Павла Судоплатова поражают убегающих украинских военных, а затем атакуют танки и бронемашины.

На прошлой неделе Минобороны России публиковало видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотником-камикадзе. На кадрах показали, как точным ударом FPV-дрон вывел из строя бронетранспортер ВСУ американского производства.