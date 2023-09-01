Дроны ВС РФ поразили два блиндажа с украинской пехотой в ДНР

Фото: Минобороны России

FPV-дроны Южной группировки Вооруженных сил России поразили два блиндажа с пехотой украинской армии около населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также авиация ВС РФ ударила по четырем пунктам временной дислокации ВСУ.

FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населенного пункта Раздоловка. Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка, — сказал Астафьев.

Ранее представители Минобороны России сообщили, что российские боевые вертолеты Ми-35М нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, цель удара была достигнута, опорный пункт уничтожен. После выполнения задания летчики благополучно вернулись на аэродром базирования. Вертолеты нанесли удар по позициям противника при поддержке авиационного наводчика. Опорный пункт был уничтожен с помощью неуправляемых авиационных ракет. Пилоты работали на малой высоте, чтобы исключить обнаружение Ми-35М системами противовоздушной обороны ВСУ.