Появились первые кадры обломков затонувшего батискафа «Титан»

Фото: Paul Daly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обломки подводного аппарата «Титан», извлеченные со дна океана рядом с местом крушения «Титаника»

В Сети появились видеокадры с обломками затонувшего в Атлантике батискафа «Титан». Эти обломки доставили в канадский порт Сейнт Джон в Ньюфаундленде, откуда их передадут на дальнейшую экспертизу, пишет The Independent. По официальной версии, субмарина с пятью людьми на борту, которая отправилась к «Титанику», была уничтожена имплозией (взрывом, направленным вовнутрь).

Внутри погруженного на глубину порядка 3,9 тысячи метров батискафа находились: основатель OceanGate Expeditions (компании принадлежал батискаф) Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Все они погибли, их тела по-прежнему не найдены.

Ранее российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале снимок с орбиты места гибели лайнера «Титаник» и батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions в Атлантическом океане. Фото было сделано космическим аппаратом «Канопус-В».

До этого контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер заявил о начале официального расследования обстоятельств гибели «Титана». Он пояснил, что обнаружение обломков аппарата послужило основанием для прекращения спасательной операции. Теперь предстоит установить причины катастрофы и гибели людей.