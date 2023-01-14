Постпред Китая в ООН раскрыл, кто приведет мир к неминуемой беде Постпред КНР Цзюнь: создатели правила «международного порядка» ввергают мир в беду

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Те, кто составляет свод правил для функционирования «международного порядка», представляют угрозу безопасности всего мира. Такое мнение высказал постоянный представитель Китай Чжан Цзюнь в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, существует только одна система, ориентированная на поддержание мирового порядка и регулирующая международные отношения — это система Организации Объединенных Наций.

На каких правилах основан так называемый «регулируемый правилами международный порядок»? Кто создает эти правила? Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос. Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы, — заявил Чжан Цзюнь.

Он также не исключил, что истинными намерениями стран, продвигающих идею международного порядка, является навязывание собственных стандартов. Кроме того, Цзюнь отметил, что словосочетание «международный порядок, основанный на правилах» часто звучит из уст западных политиков, но подобной формулировки нет ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. сообщил, что СБ ООН проведет 17 января заседание по Украине. Оно организуется по инициативе Москвы.