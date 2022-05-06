Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать устав ООН Постпред Индии резко отреагировал на призыв уважать ООН в связи с голосованием по Украине

Т. С. Тирумурти / Фото Xie E/XinHua/Global Look Press

Постоянный представитель Индии при ООН Тирумурти резко отреагировал в Twitter на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома, который раскритиковал решение Дели воздержаться при голосовании в Генассамблее ООН по ситуации на Украине. Обмен заявлениями произошёл после того, как Турумурти разместил текст своего выступления на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по ситуации на Украине.

Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем что делать, — написал Тирумурти.

Поводом для ответного поста стало размещение в Twitter ролика с выступлением постпреда Индии на прошедшем накануне брифинге СБ ООН по Украине. Тогда Тирумурти заявил, что Индия последовательно призывает к полному прекращению боевых действий на Украине и «к следованию по пути диалога и дипломатии как единственному выходу».

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ранее также заявлял, что его страна в рамках украинского кризиса выступает за срочное прекращение огня, возвращение к дипломатии и диалогу, за уважение территориальной целостности и суверенитета государства.

Ранее сообщалось, что США поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом. Отмечается, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва называется «давним союзником» Индии.