Кулеба призвал Индию отказаться от нейтральной позиции по Украине Глава МИД Украины Кулеба призвал Индию отказаться от нейтральной позиции по кризису

Дмитрий Кулеба / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Индии следует отказаться от нейтральной позиции по кризису на Украине. Об этом в эфире телеканала India Today заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его мнению, лучшее, что может сделать Нью-Дели, — поддержать Киев.

Мы ценим симпатию по отношению к Украине, которая исходит от индийского руководства. Мы также ценим позицию Индии о том, что война должна остановиться. В то же время я должен сказать, что в этих обстоятельствах нейтральная позиция не поможет, — сказал Кулеба.

Он также отметил, что «лучшим путём» для Индии сейчас является поддержать Украину.

Кулеба также признал «важные отношения» между Индией и Россией, однако отметил, что Москва сейчас отличается от той, с которой Индия «развивала особое сотрудничество.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что его страна в рамках украинского кризиса выступает за срочное прекращение огня, возвращение к дипломатии и диалогу, за уважение территориальной целостности и суверенитета государства.

Ранее СМИ сообщили, что Соединённые Штаты Америки поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом. Отмечается, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва называется «давним союзником» Индии.