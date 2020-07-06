Посольство Великобритании рассказало о новом режиме санкций

https://static.news.ru/photo/4fbcb110-bfa4-11ea-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Jvºrgen Fromme/Global Look Press

В Великобритании вступил в силу новый, независимый от ЕС санкционный режим. Об этом сообщило посольство королевства в Telegram-канале.

Отмечается, что новый режим — Global Human Rights Sanctions Rregime — позволит накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению британской стороны, серьёзно нарушают права человека. Он предусматривает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию.

Режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения, — цитирует РИА Новости сообщение.

В посольстве уточнили, что в этот список вошли 25 граждан России, якобы причастных к смерти Сергея Магнитского, и 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги. Кроме того, под санкции попали два высокопоставленных генерала вооружённых сил Мьянмы, которые имели отношение к систематическому и жестокому насилию против этнических меньшинств, и две организации в Северной Корее, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в концлагерях.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных с точки зрения США в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.

Как писал ранее NEWS.ru, принятая в 2018 году британскими властями «поправка Магнитского» к закону о санкциях начнёт действовать после выхода страны из ЕС.