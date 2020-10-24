Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане выпустило предупреждение о потенциальных террористических атаках в Баку, которые могут быть направлены как на американских граждан, так и на представителей других стран.
В сообщении на сайте дипмиссии
Дипломаты также советуют избегать массовых скоплений людей, «наблюдать за своим окружением», не привлекать излишнего внимания и следить за сообщениями местных СМИ.
Ранее американское посольство в Турции выпустило аналогичное предупреждение для граждан США и иностранцев в Стамбуле, передавал NEWS.ru. В дипмиссии при этом не исключили, что теракты и похищения могут произойти в других турецких регионах. Источник данных о террористических угрозах дипломаты в обоих случаях не раскрыли.