Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку

https://static.news.ru/photo/8c15df04-1627-11eb-85a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Азербайджане выпустило предупреждение о потенциальных террористических атаках в Баку, которые могут быть направлены как на американских граждан, так и на представителей других стран.

В сообщении на сайте дипмиссии отмечается , что посольство владеет «достоверными данными» о потенциальных терактах и похищениях. Уточняется, что нападениям могут подвергнуться отели. Гражданам США рекомендовано соблюдать повышенную осторожность в местах, где собираются иностранцы.

Дипломаты также советуют избегать массовых скоплений людей, «наблюдать за своим окружением», не привлекать излишнего внимания и следить за сообщениями местных СМИ.

Ранее американское посольство в Турции выпустило аналогичное предупреждение для граждан США и иностранцев в Стамбуле, передавал NEWS.ru. В дипмиссии при этом не исключили, что теракты и похищения могут произойти в других турецких регионах. Источник данных о террористических угрозах дипломаты в обоих случаях не раскрыли.