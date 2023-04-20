Посольство Азербайджана выразило протест России из-за слов депутата Посольство Азербайджана направило ноту протеста РФ из-за слов депутата Госдумы Матвейчева

Фото: Dppi/Antonin Vincent/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Азербайджана направило ноту протеста России в связи с высказываниями заместителя председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, которые он сделал в эфире армянского информагентства РУСАРМИНФО. Как заявили NEWS.ru в посольстве, азербайджанские дипломаты расценили слова российского депутата как неприемлемые и направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

Высказывания депутата от партии «Единая Россия» в адрес Азербайджана и Турции расценены как неприемлемые, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование реваншистских сил в армянском обществе, на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта, — говорится в заявлении посольства.

Там также отметили абсурдность заявлений депутата относительно «провоцирования конфликта Азербайджаном». В посольстве напомнили о том, что именно Баку первым инициировал процесс нормализации отношений с Арменией и продолжает в настоящее время «продвигать мирную повестку дня», которая подразумевает заключение мирного договора на основании территориальной целостности и суверенитета государств.

Дипломаты в своем заявлении подчеркнули, что высказывания, допущенные российским парламентарием, «бросают тень на посредническую деятельность России».

Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации, — отмечается в заявлении.

Также дипломаты предположили, что выступление депутата профильного комитета Госдумы на армянском информационном ресурсе, который представляет «информационную площадку для выпадов против Азербайджана и занимается разжиганием межнациональной розни в России», может говорить о заказном характере интервью.

Ранее Олег Матвейчев в интервью РУСАРМИНФО предположил, что Азербайджан и Турция стремятся возобновить горячую фазу карабахского конфликта и пытаются спровоцировать армянскую сторону на ответные действия. Таким образом он прокомментировал заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Баку и Анкаре не нравятся договоренности, которых достигли лидеры Армении, России и Азербайджана в 2020 году.

По словам Пескова, трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Карабаху являются единственной реальной базой для урегулирования ситуации. Москва приветствует любые шаги по разрешению конфликта и выполнению соглашений.