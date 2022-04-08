Посол Антонов предупредил об угрозе военного конфликта России с США

Действия стран Запада на фоне российской спецоперации на Украине являются опасными и провокационными. Они могут привести к прямому вооружённому конфликту между Россией и США, заявил в интервью изданию Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он пояснил, что западные страны непосредственно участвуют в событиях на Украине, так как продолжают снабжать киевский режим различными видами оружия и боеприпасами. Этим они провоцируют дальнейшее кровопролитие.

Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства. Они могут привести США и Российскую Федерацию на путь прямой военной конфронтации, — сказал дипломат.

Антонов добавил, что любые конвои с западным оружием и военной техникой, передвигающиеся по территории Украины, являются законной военной целью для российских военных.

Ранее посол рассказал, что спецоперация на Украине была начата из-за нежелания украинских властей остановить геноцид русских и выполнять свои обязательства по международным договорённостям. По его словам, киевские власти собирались нанести удар по ДНР и ЛНР, поэтому у России не было иного выбора, как признать их независимость, а затем в соответствии с Уставом ООН и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи начать спецоперацию.