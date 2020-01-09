https://static.news.ru/photo/d480bc4a-3375-11ea-b218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

В конце декабря 2019 года погибшая в результате крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране стюардесса Валерия Овчарук опубликовала свой последний пост в социальной сети. Девушка выставила фотографию из Таиланда, сопроводив её подписью «Работа, я люблю тебя».

Пользователей очень тронула последняя публикация стюардессы. Они отправились в комментарии, чтобы выразить свои соболезнования по поводу гибели Овчарук и трагедии в целом.

Спокойных снов, ангелочек, — написал один из пользователей.

Вечная память, — заявил другой комментатор под постом девушки в Instagram.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Как писал NEWS.ru ранее, Вашингтон готов оказать Киеву помощь в расследовании крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он призвал не чинить препятствий при расследовании случившегося.