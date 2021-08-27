Последний английский самолёт покинул Кабул

Великобритания свернула мероприятия по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула. Последний рейс вылетел из столицы Афганистана. Об этом сообщил Sky News.

Источник СМИ в оборонном ведомстве Великобритании заявил о прекращении спасательной миссии Королевских ВВС в Афганистане. На данный момент английскими самолётами вывезено примерно 15 тысяч афганцев. Британский посол в Кабуле Лори Бристоу подчеркнул, что команда дипмиссии работала до последнего момента.

Наша приверженность народу Афганистана сохранится, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Турция по собственной инициативе выводит свой воинский контингент из Кабула. Военными властями Турции объявлено, что после оценки общей ситуации и вероятного развития ситуации принято принципиальное решение об эвакуации военнослужащих. Турецкие военные привлекались для обеспечения порядка и безопасности в воздушной гавани Кабула наравне с британскими и американскими коллегами.