https://static.news.ru/photo/f76d0066-d2cb-11e9-99ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлены попытки кота сразиться с телевизором. Ролик был опубликован в Twitter и набрал более 28 тысяч просмотров.

CODY THOUGHT THE STUPID PUMPKIN CAT WAs REAL I DIDNT THINK HE WOULD SMACK MY TV LMAO pic.twitter.com/Jbb2FiE67F — manda @ NYCC AA #G-11 (@Manda_AMSBT) 8 сентября 2019 г.

Боевой наскок кота случайно сняли на камеру мобильного гаджета. На кадрах видно, как домашний любимец долго смотрит в экран, где изображён персонаж компьютерной игры, а затем прыгает на него в попытке атаковать неизвестного врага, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что кот защитил свой дом от медведя, который вышел к жилищу людей из леса. На кадрах опубликованного в Twitter ролика видно, как хищник заглядывает в дом через стеклянную дверь, а за ним в этот момент напряжённо наблюдает домашний питомец. Уже спустя несколько секунд он не выдерживает и храбро кидается на непрошеного гостя.