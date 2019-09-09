Боевой наскок кота случайно сняли на камеру мобильного гаджета. На кадрах видно, как домашний любимец долго смотрит в экран, где изображён персонаж компьютерной игры, а затем прыгает на него в попытке атаковать неизвестного врага, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что кот защитил свой дом от медведя, который вышел к жилищу людей из леса. На кадрах опубликованного в Twitter ролика видно, как хищник заглядывает в дом через стеклянную дверь, а за ним в этот момент напряжённо наблюдает домашний питомец. Уже спустя несколько секунд он не выдерживает и храбро кидается на непрошеного гостя.