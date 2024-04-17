Попова оценила риск появления высокопатогенного вируса гриппа Попова сочла высоким риск появления нового заразного вируса гриппа

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В мире растут угрозы биологической безопасности, в том числе есть высокий риск появления высокопатогенного вируса гриппа, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на совместной Российско-Африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Она также назвала эпидемиологическую обстановку на Земле нестабильной.

Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа, — сказала Попова.

Она напомнила, что новые случаи заражения вирусами гриппа птиц среди людей в 2024 году зафиксированы в США, Китае, Вьетнаме, Великобритании и Испании, впервые это произошло в Чили и Эквадоре. Усиливаются и распространяются вспышки лихорадок Марбург и Эбола. Свыше 3,5 млн случаев лихорадки денге зарегистрировано в 2023 году, растет число заражений лихорадкой Западного Нила.

Кроме того, расширяется география распространения холеры. Ею в 2023 году заболели более 0,5 млн человек в 25 странах. За первые три месяца 2024 года уже официально подтверждены 110 тыс. заболевших в 23 странах, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что штамм вируса птичьего гриппа H7N9 имеет высокий потенциал для нового пандемического распространения. По его словам, эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии.