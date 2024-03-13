Вирусолог спрогнозировал новую пандемию Вирусолог Викулов: птичий грипп H7N9 может стать причиной новой пандемии

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Штамм вируса птичьего гриппа H7N9 имеет высокий потенциал для нового пандемического распространения, заявил в беседе с НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии.

Есть постоянная эволюция вирусов гриппа, риск появления пандемических новых штаммов. Например, H7N9 азиатского происхождения — потенциальный для новой пандемии. Он регистрируется на Тайване, в Китае, Юго-Восточной Азии. Если у него произойдет дополнительное генетическое преобразование, он может потенциально стать пандемическим штаммом, — предупредил вирусолог.

Он отметил, что другие вирусы птичьего гриппа пока не передаются от человека к человеку, но это может произойти вследствие генетических мутаций у возбудителя болезни. Ученый подчеркнул, что это очень серьезная угроза, так как летальность у человека при птичьем гриппе может достигать 50%, в то время как летальность при эпидемическом гриппе не превышает 0,5%.

Ранее британские ученые обнаружили потенциально смертельное заболевание птичьим гриппом у королевских пингвинов вблизи замерзших берегов Антарктиды. Вирус H5N1 нашли на острове Южная Георгия после того, как в октябре 2023 года погибли несколько птиц вида бурый поморник.