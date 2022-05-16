«Попали в корень»: Рябков о реакции на данные по украинским биолабораториям Рябков заявил, что Россия «попала в корень проблемы» украинских биолабораторий

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков / Фото MFA Russia/Global Look Press

Москва попала в «корень проблемы», озвучив данные по биолабораториям на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия продолжит «выводить на чистую воду» нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсического оружия и будет продвигать эту тему и в рамках обзорной конференции КБТО, которая состоится до конца года.

Реакция [оппонентов России] свидетельствует о том, что мы не просто задели их за живое, мы попали в корень проблемы, — сказал Рябков.

Ранее дипломат заявил, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине, лишая других участников международного сообщества возможности разобраться в ситуации. Он уточнил, что Россия готовится к официальному расследованию касаемо биолабораторий США на украинской территории, и попытки других стран помешать этому выставят их как недобросовестных игроков в Совете Безопасности ООН.