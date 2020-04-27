Помпео заподозрил Иран в разработке ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/5f1609fe-88c2-11ea-a595-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео связал недавний запуск иранского спутника с разработкой в стране ядерного оружия.

Госсекретарь сравнил технологии, используемые в создании иранской ракеты-носителя с аналогичными, предназначенными для межконтинентальных ракет. По мнению Помпео, никакая страна никогда не развивала технологии для межконтинентальных баллистических ракет, если только цель не состояла в доставке ядерного оружия

На протяжении лет Иран заявлял, что его космическая программа носит чисто мирный и гражданский характер. Администрация Трампа никогда не верила в эту фантастику, — цитирует Помпео «Интерфакс».

Он также добавил, что запуск военного спутника Корпуса стражей Исламской революции, занесённого в список иностранных террористических организаций, подтверждает, что иранская космическая программа — не мирная.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск Ираном на орбиту Земли первого военного спутника состоялся под руководством Корпуса стражей Исламской революции и в честь годовщины создания структуры. По словам командующего КСИР Хосейна Салами, это открывает новую страницу в истории страны. Впрочем, несмотря на оптимизм военачальника, до полноценного присутствия в космосе республике ещё далеко.