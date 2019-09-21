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Мы беспокоимся, что внезапное сокращение уровня льда в Антарктике и Гренландии приведёт к дальнейшему увеличению Мирового океана. Как мы видели в этом году на Багамах и в Мозамбике, рост уровня моря и интенсивные тропические штормы приводят к гуманитарным и экономическим катастрофам, — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Всемирная метеорологическая организация считает, что признаки изменения климата усилились за последние пять лет. Это время стало самым тёплым в истории наблюдений, говорится в докладе организации. Так, концентрация парниковых газов в...