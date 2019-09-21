Госсекретарь США Майкл Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств, — заявил Помпео каналу ABC.
Ранее сам Трамп рассказал о переговорах с Зеленским. По словам главы Белого дома, разговор в большей степени носил «поздравительный характер». Одной из тем беседы стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов. Речь зашла и о бывшем вице-президенте Джо Байдене, писал News.ru.