Помпео надеется на достижение соглашения по контролю над вооружениями с РФ

https://static.news.ru/photo/6412ee20-eba2-11ea-a8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Looki Press

Шеф американской дипломатии Майк Помпео надеется, что Россия и Соединённые Штаты смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.

Об этом он заявил в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму эфира опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Мы ведём детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями. Мы достигли настоящего прогресса за последнюю пару недель. Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира — снизить риск ядерного оружия, — сказал Помпео.

Ранее в Вене прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, Рябков тогда говорил, что стороны вышли на качественно новый уровень диалога.

5 февраля 2021-го истекает действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.