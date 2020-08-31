Помпео надеется на достижение соглашения по контролю над вооружениями с РФ

Шеф американской дипломатии Майк Помпео надеется, что Россия и Соединённые Штаты смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца года.
Об этом он заявил в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму эфира опубликовала пресс-служба Госдепартамента.
Мы ведём детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями. Мы достигли настоящего прогресса за последнюю пару недель. Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира — снизить риск ядерного оружия, — сказал Помпео.
Ранее в Вене прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, Рябков тогда говорил, что стороны вышли на качественно новый уровень диалога.
5 февраля 2021-го истекает действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.
Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1.
Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет гонка за пост главы государства,
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