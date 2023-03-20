Полянский: законность членства РФ в ООН и Совбезе подтверждена неоднократно

Фото: МИД РФ

Дмитрий Полянский

Попытки усомниться в законности членства России в ООН и ее постоянного членства в Совете Безопасности с правовой точки зрения являются полной ерундой, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что серьезные юристы никак не реагируют на подобные выпады.

Полная законность нашего членства в ООН и постоянного членства в СБ была подтверждена неоднократно, — заявил Полянский.

По его словам, с такими идеями каждый раз выступает постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Дипломат напомнил, что ранее киевский посланник так же упорно призывал запретить России председательство в СБ ООН, которое в этом году начнется в апреле.

Предложения запретить России занимать пост председателя в Совбезе ООН — это исключительно параноидальные идеи постпреда Украины при ООН господина Кислицы, который еще до начала СВО их продвигал. И сейчас на каждом заседании он говорит, что Россия незаконно занимает свое место в Совбезе ООН, — указал Полянский.

Дипломат также рассказал, что многих представителей развивающихся стран в ООН начинает раздражать зацикленность западных коллег на ситуации вокруг Украины. По словам Полянского, все понимают, что это серьезный кризис, но в мире есть много других проблем, которым не уделяют такого внимания.

Кроме того, Полянский сообщил, что для создания комиссии Совбеза по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо соответствующее поручение генсека ООН. По мнению Полянского, это может произойти в середине — конце апреля.