Полянский показал в ООН обломки использованных ВСУ западных ракет Полянский показал в ООН обломки западных ракет, выпущенных ВСУ по гражданским

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал на заседании Совета Безопасности всемирной организации обломки западных ракет, которые ВСУ, по его словам, использовали для обстрелов гражданской инфраструктуры. Фрагменты боеприпасов были собраны, в частности, в Херсонской области, перешедшей в 2022 году под контроль РФ, передает РИА Новости.

Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. <...> То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры, — сказал Полянский.

По его словам, некоторые из обломков являются частью ракеты, выпущенной из установки HIMARS и попавшей в здание администрации Херсонской области в сентябре 2022 года. Тогда погибли три человека. Также Полянский показал обломок с места обстрела моста британскими и французскими ракетами Storm Shadow. Дипломат заявил, что на фрагменте «отчетливо читается „Сделано во Франции“».

Также в ходе заседания Полянский сообщил о том, что на черный рынок уходит около 20% поставляемого Киеву западного оружия. По словам российского дипломата, оружие вывозится с помощью посреднических структур, в том числе из Европы. Полянский подчеркнул, что свидетельства о продажах регулярно публикуют различные СМИ.

Он также заявил, что администрация США сознательно взяла курс на эскалацию конфликта на Украине. Полянский указал, в частности, что Вашингтон не интересуют чужие «человеческие и гуманитарные издержки». В качестве аргумента он привел слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что власти Киева не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за позиции США.