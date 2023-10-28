Полянский уличил США в сознательной эскалации конфликта на Украине Постпредство РФ при ООН: США сознательно идут на эскалацию конфликта на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Администрация США сознательно взяла курс на эскалацию конфликта на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Вашингтон не интересуют чужие «человеческие и гуманитарные издержки».

Вашингтон сознательно берет курс на эскалацию конфликта [на Украине] и повышение ставок. <...> Мы уже неоднократно говорили, что мир на Украине американцам и их союзникам не нужен. Киевский режим для них — лишь инструмент ослабления России, — сказал российский дипломат.

В качестве одного из аргументов он привел слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что власти Киева не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за позиции Вашингтона. Кроме того, по словам Полянского, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт также заявил об ответственности США, Германии и Франции за срыв переговорного процесса по Украине.

Полянский напомнил слова американского президента Джо Байдена про «разумную инвестицию» в конфликты в Израиле и на Украине. Он заявил, что такие ситуации позволяли Вашингтону укреплять свою экономическую мощь, а проблемы других государств Штаты «никогда не волновали».

Ранее Герхард Шредер заявил, что американцы очень не хотели компромисса между Украиной и Россией. Вашингтон считает, что может таким образом сдерживать и контролировать Москву, пояснил немецкий экс-лидер. Он добавил, что власти Украины не согласились на мир во время переговоров с Москвой, поскольку им этого не позволил сделать Вашингтон.

В свою очередь, Джо Байден во время телеобращения к нации заявлял, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. По его словам, выделяемые этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир для детей и внуков».