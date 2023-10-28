Полянский обвинил Украину в продажах западного оружия на черном рынке Постпредство РФ при ООН: на черный рынок вышло 15–20% поставляемого Киеву оружия

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

На черный рынок уходит около 20% поставляемого Киеву западного оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания по Украине Совбеза всемирной организации. По словам российского дипломата, которые приводит ТАСС, оружие вывозится с помощью посреднических структур, в том числе из Европы. Полянский подчеркнул, что свидетельства о продажах регулярно публикуют различные СМИ.

В последнее время появились данные о том, что от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и черные рынки, — сказал зампостпреда РФ.

Он указал, что объявления о продажах части поступающего на Украину оружия появляются «в даркнете, поэтому, считай, в открытом доступе». Через Молдавию и Балканы товар поступает «основным потребителям», которыми, по словам Полянского, являются «террористические и антиправительственные группировки» на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и других регионах мира.

Российский дипломат также отметил, что на украинском конфликте пытаются заработать и США, поскольку производители вооружений подняли цены для Киева. Согласно приведенным данным, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров подорожали с €2 тысяч до €8 тысяч за штуку. Таким образом, доход американских производителей оружия вырос на 450%.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Донецке несколько человек, которые пытались организовать канал поставок оружия из зоны проведения спецоперации на черный рынок. У одного из фигурантов изъяли четыре автомата АК-74 и АК-12 с боекомплектом, а также гранату Ф-1.