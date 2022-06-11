Полянский: «Кажется, будто Путин руководит ещё и США» Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал неубедительной реплику Байдена о «налоге Путина»

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Неубедительной посчитал попытку американского президента Джо Байдена переложить ответственность за рост инфляции в стране на российское руководство первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кажется, будто президент Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности, — заявил российский дипломат.

Ранее Байден во время выступления в Лос-Анджелесе признал, что инфляция в стране стала «подлинным вызовом» для США, однако причины её уходят своим корнями в Россию. По словам главы американского государства, граждане «никогда не видели ничего подобного „налогу Путина“ на продукты питания и бензин». Таким образом Байден прокомментировал данные Минтруда страны о росте потребительских цен на 8,6% в годовом выражении — крупнейшем с декабря 1981 года. Власти страны объясняют такой рост прежде всего последствиями конфликта на Украине.