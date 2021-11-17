Польша отказалась признавать договорённости ФРГ и Белоруссии «за её спиной»

Польша не признаёт переговоры между Германией и Белоруссией по теме миграционного кризиса, проведенные «за её спиной». Варшава не примет никаких обязывающих договорённостей. Польша имеет право решать вопросы самостоятельно, заявил президент Анджей Дуда, слова которого приводит Wiadomosci.

Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно, — заявил польский лидер.

Такую резкую реакцию Дуды вызвали сообщения о том, что белорусский президент Александр Лукашенко и иcполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами. Этот разговор стал уже вторым на этой неделе между лидерами двух государств.

Лукашенко и Меркель договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и Евросоюза, которые приступят к решению миграционной проблемы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.