Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского

США пойдут по консервативному пути для смещения Владимира Зеленского с должности президента Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, Вашингтон может сместить украинского лидера через переформатирование парламента, изменение коалиции и назначение нового премьера.

На сегодняшний день, если говорить о стратегиях отодвигания или отстранения Зеленского, в приоритете у США находится консервативный путь, то есть переформатирование парламента, коалиции в нем, попытка назначения нового премьера в кабинет министров, — пояснил Павлив.

Он отметил, что хотя по конституции Украины президент имеет право назначать главу правительства, министра обороны и министра иностранных дел, Зеленский может отказаться от этих решений и это создаст политический тупик. По его словам, в таком случае ключевую роль сыграет Верховная рада, которая сможет избрать нового спикера, обладающего полномочиями в международной политике.

Хотя по конституции Украины вносит премьера, главу МИД и Минобороны именно президент, то есть Зеленский, он может этого не сделать, тогда зависнет вопрос с его отстранением. Опять же переформатирование парламента позволяет выбрать новый президиум парламента и спикера соответственно. По конституции Украины Верховная рада, соответственно, спикер, как ее глава, подписант, имеет право заниматься международной политикой, принимать решения в вопросах международной политики, то есть подписывать постановления, законодательные инициативы и подобные вещи, законные и подзаконные акты, — пояснил Павлив.

Ранее стало известно, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным Службы внешней разведки РФ, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов.